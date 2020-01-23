ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 52. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leyla Bebek'e hoş geldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.