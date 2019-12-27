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Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer kızını...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ, Anlı hayranları tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ekranlarda akılalmaz kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, dobra kişiliği ve başarılı programcılığı ile kendisine hayran bırakıyor. Hal böyle olunca özel hayatı da merak konusu oluyor. Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konu ise Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ ve Müge Anlı'nın yaşı... Müge Anlı kaç yaşında evlendi ve şu an kaç yaşında? Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte Müge Anlı hakkında merak edilen soruların cevabı...

27.12.2019 17:16 - Son Güncelleme: 27.12.2019 17:16
Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer kızını...

Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı'nın özel hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dobra sunucusu Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konu Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın yaşı oldu.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer kızını...

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer kızını...

İşte geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve 46 yaşına giren Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer kızını...

ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen Çağla Şikel, 2015 yılında boşandı. Bu evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü manken, ilk oğlu olan Kuzey'i doğurduğunda 30 yaşındaydı. İkinci oğlu olan Uzay'ı ise 33 yaşında kucağına aldı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer kızını...

BADE İŞÇİL

2013 yılında Malkoç Sualp ile evlenen güzel oyuncu Bade İşçil, 31 yaşında anne olarak oğlu Azur'u dünyaya getirdi.

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