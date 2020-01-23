Müge Anlı stüdyodan kovdu! Sevgilisinin kızına taciz ettiğini bile bile sustu, mağdurum diye canlı yayına çıkınca...
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! 45 yaşındaki üç çocuk annesi Ayfer Yaralı, Almanya'da yaşıyordu. Sosyal medyadan tanıştığı adamın yanına Balıkesir' e gelen Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını iddia etti. Müge Anlı iddiaların ardından yayına Nazmi isimli adamı bağlayınca olanlar oldu. Para almadığını iddia eden Nazmi kendini savunmak için öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı'nın kanı çekildi. Ayfer Yaralı'nın Nazmi isimli şahsın öz kızını taciz ettiğini ağzından kaçırmasıyla Müge Anlı 45 yaşındaki kadını stüdyodan göndererek konuyu işlemeyeceğini belirtti. İşte Müge Anlı'da şoke eden Ayfer Yaralı olayı!
Müge Anlı Ayfer Yaralı isimli 45 yaşındaki üç çocuk annesini ortaya çıkan gerçeklerden sonra canlı yayında stüdyodan kovdu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayfer Yaralı, Almanda'da yaşıyordu. 3 çocuk annesi sosyal medyadan tanıştığı adam için eşini bırakıp Balıkesir'e geldi. Ancak hiçbir şey beklediği gibi olmadı. Dolandırıldığını ve mağdur olduğunu ileri süren Ayfer Yaralı, birlikte olduğu Nazmi isimli kişinin 12 yaşındaki kızının odasına girmeye çalıştığını ve kızını taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine" polise şikayette bulundun mu" diye soran Müge Anlı, aldığı "hayır" cevabıyla çileden çıktı.
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Müge Anlı bugünkü programında internetten tanıştığı adam için Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 çocuk annesi Ayfer Yaralı'yı konuk etti. 3 kızı olan Ayfer Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını iddia ediyordu. Müge Anlı iddiaların ardından yayına Nazmi isimli adamı bağlayınca olanlar oldu. Para almadığını iddia eden Nazmi kendini savunmak için öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı'nın kanı çekildi. Konuyu sonlandıran Müge Anlı kadına kapıyı gösterdi. İşte olayın detayları...
Almanya'da evli olan Ayfer Yaralı'nın biri 14, diğeri 12, en küçüğü 8 yaşında olan 3 kızı var. Ayfer Yaralı 2 küçük kızını alıp internetten tanıştığı adam için Türkiye'ye geliyor. Büyük kızı Almanya'da babasıyla kalıyor. Birlikte olmak için geldiği Nazmi Bey, İstanbul'da hurdacılık yapıyor. İmam nikahı ile evleniyorlar. Nazmi Bey kiraladığı ev ve içine aldığı eşyalar için Ayfer Yaralı'dan 10 bin euro para alıyor. Kadın bu parayı veriyor ve birlikte eşya seçip evi döşüyorlar.
İlerleyen dönemde Nazmi bey bir kahvaltıcı dükkanı açmak için bir 10 bin euro daha talep ediyor. Ayfer Yaralı bu parayı da veriyor. Aradan 2 yıl geçiyor ve adam eve bir gün başka bir kadın getiriyor. İmam nikahı ile evlendiğini söylediği bu kadınla yaşamak istediğini belirtip Ayfer Yaralı ile çocuklarını kovuyor. Ayfer Yaralı evden gitmekte direnince onları aç bırakıp baskı yapıyor. Sonunda evden kızları ile birlikte ayrılan Ayfer Yaralı çocuklarını Almanya'ya babalarının yanına yolluyor ve kendisi de soluğu Müge Anlı'da alıyor.