Müge Anlı stüdyodan kovdu! Sevgilisinin kızına taciz ettiğini bile bile sustu, mağdurum diye canlı yayına çıkınca...

İlerleyen dönemde Nazmi bey bir kahvaltıcı dükkanı açmak için bir 10 bin euro daha talep ediyor. Ayfer Yaralı bu parayı da veriyor. Aradan 2 yıl geçiyor ve adam eve bir gün başka bir kadın getiriyor. İmam nikahı ile evlendiğini söylediği bu kadınla yaşamak istediğini belirtip Ayfer Yaralı ile çocuklarını kovuyor. Ayfer Yaralı evden gitmekte direnince onları aç bırakıp baskı yapıyor. Sonunda evden kızları ile birlikte ayrılan Ayfer Yaralı çocuklarını Almanya'ya babalarının yanına yolluyor ve kendisi de soluğu Müge Anlı'da alıyor.