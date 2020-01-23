Müge Anlı Atv ekranlarında Trabzon'da işlenen vahşi cinayetin katil ya da katillerini arıyor! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 23 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!