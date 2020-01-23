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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 10:17

Atv canlı izle 23 Ocak: canlı yayınında son dakika gelişmesi! Pınar Kaynak'ın katili kim?

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan canlı yayınında Pınar Kaynak'ın katili aranıyor! Trabzon'da işlenen vahşi cinayetin detayları kan dondurdu! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak, defalarca birden fazla kişi tarafından tecavüze uğradıktan sonra başı taşla ezilerek katledildi. Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak gelişmeleri için 23 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Atv ekranlarında Trabzon'da işlenen vahşi cinayetin katil ya da katillerini arıyor! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 23 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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