Ekranların ilgiyle takip edilen Afili Aşk dizisinin bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiliyor. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 31. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza'nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar.