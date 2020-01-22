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  • 22.01.2020 23:43
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 23:53

31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe'nin aldığı ani karar herkesi şaşırtıyor

Kanal D ekranlarında çarşamba günü izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi bu akşam saat 20.00'de 30. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Modamu’ya Amerikalı ortakların gönderdiği denetmen, Kerem’in yöneticiliğini gözden geçirmesine sebep oluyor. Kerem bütün hayatını gözden geçirirken tüm sevdiklerini tek tek karşısında buluyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen Afili Aşk dizisinin bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiliyor. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 31. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza'nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar.

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