Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika Palu itirafı: Tuncer Ustael'in boğazına yapışıp...

"İTİRAF EDİYORUM İLK DEFA BİR KONUĞU..."

Müge Anlı sözlerine şu şekilde devam etti, "Hiç izlememiştim ben bugüne kadar ne konuşulduğunu. Dün internette gezinirken tesadüfen denk geldim. 1 senedir hiç izlemedim çünkü Tuncer'in yüzünü bile görmek istemedim. Neyse oturdum izledim ne konuşulmuş diye baktım ve Tuncer'in ne kadar yüzsüz yüzsüz her şeyi yalanladığını izlerken de başka bir şey görüyorsun. Çünkü içindeyken başka sinirleniyordum zaten. İtiraf ediyorum ilk defa bi konuğu bi gücüm olsa, erkek olsam yapış boğazına şu şeye yapıştır istiyordum gerçekten. İçimden kötü şeyler geçmesine engel olamadım." dedi