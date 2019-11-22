Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika Palu itirafı: Tuncer Ustael'in boğazına yapışıp...
Müge Anlı'dan son dakika itirafı! Palu ailesi dehşetiyle ilgili 22 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulunan başarılı sunucu Müge Anlı, tanıkların ifadelerini aktardı. Türkiye'yi sarsan Palu ailesinde Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü ve Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçeklerle canlı yayında gözaltı gerçekleşti. 1 yıl önce yaşanan Palu olayıyla ilgili Müge Anlı'dan canlı yayında itiraf geldi. Bu güne kadar sayısız konu işleyen Müge Anlı, Palu ailesi olayından çok etkilendiğini işte bu sözlerle aktardı...
Müge Anlı'dan Palu itirafı! Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinsel istismar, işkence, tecavüz, cinayet gibi olayların bir arada yaşandığı Palu ailesi olayıyla ilgili Müge Anlı, 22 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında itirafta bulundu. Tüm Türkiye'yi sarsan, haftalarca gündemden düşmeyen Palu ailesinin 4. duruşmada verdiği ifadeleri canlı yayında kataran Müge Anlı, 1 yıl sonra ilk defa Palu ailesini oturup izlediğini belirtti. Gece yarısına kadar Palu ailesini izlediğini söyleyen Müge Anlı, canlı yayında bakın neler söyledi...
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi son dakika gelişmelerini aktarırken itirafta bulundu. İşte Müge Anlı'nın Palu itirafı...
Palu ailesi olayı burada işlenirken ben gerçekten kendimi kötü hissettim. Burada gel üç saat konuş sonra dön hayatına lay lay lom yapamıyorum ben. Annem diyor ki 'bu hiç profesyonellik değil', hayır profesyonellik yok zaten üzülüyorsun ya da seviniyorsun. Güzel bir şey olduğu zaman ben bütün gün mutlu mutlu geziyorum mesela.
"İTİRAF EDİYORUM İLK DEFA BİR KONUĞU..."
Müge Anlı sözlerine şu şekilde devam etti, "Hiç izlememiştim ben bugüne kadar ne konuşulduğunu. Dün internette gezinirken tesadüfen denk geldim. 1 senedir hiç izlemedim çünkü Tuncer'in yüzünü bile görmek istemedim. Neyse oturdum izledim ne konuşulmuş diye baktım ve Tuncer'in ne kadar yüzsüz yüzsüz her şeyi yalanladığını izlerken de başka bir şey görüyorsun. Çünkü içindeyken başka sinirleniyordum zaten. İtiraf ediyorum ilk defa bi konuğu bi gücüm olsa, erkek olsam yapış boğazına şu şeye yapıştır istiyordum gerçekten. İçimden kötü şeyler geçmesine engel olamadım." dedi
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA PALU GELİŞMESİ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Palu Ailesi ve Tuncer Ustael'in hikayesi günlerce konuşuldu. Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başladı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi.