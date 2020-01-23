Hercai 29. yeni bölüm fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Duygu Yetiş (Elif Aslanbey), Ahmet Kayakesen (Harun) gibi başarılı oyuncularla izleyici karşısına çıkan Hercai 29. yeni bölümde neler olacak? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

HERCAİ 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşer.

Reyyan'ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır. Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar. Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır.

Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran'ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan'ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize'yi iyice zora sokacaktır.

HERCAİ 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar.

HERCAİ 28. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE ATV - TIKLA

Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?