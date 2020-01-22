Defalarca tecavüze uğradı, başı ezilerek katledildi! Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayeti kan dondurdu

Müge Anlı'daki Trabzon cinayetinin detayları kan dondurdu! 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı! ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Kaymaz ve Münire Kaymaz çifti, kızları Pınar Kaynak'ın cinayete kurban gittiğini, katil ya da katillerinin bulunmasını istediklerini belirtti. Müge Anlı'nın canlı yayında ele aldığı Pınar Kaynak cinayetinin detayları herkesi şoke etti. İşte son dakika Müge Anlı bilgileri...

PINAR KAYNAK CİNAYETİNDE ÇIKAN DETAYLAR KAN DONDURDU! TIKLA VE İZLE