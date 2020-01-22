Defalarca tecavüze uğradı, başı ezilerek katledildi! Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayeti kan dondurdu
Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu! ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi sarstı! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? İşte Müge Anlı canlı yayınında korkunç cinayet hakkında son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'daki Trabzon cinayetinin detayları kan dondurdu! 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı! ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Kaymaz ve Münire Kaymaz çifti, kızları Pınar Kaynak'ın cinayete kurban gittiğini, katil ya da katillerinin bulunmasını istediklerini belirtti. Müge Anlı'nın canlı yayında ele aldığı Pınar Kaynak cinayetinin detayları herkesi şoke etti. İşte son dakika Müge Anlı bilgileri...
PINAR KAYNAK CİNAYETİNDE ÇIKAN DETAYLAR KAN DONDURDU! TIKLA VE İZLE
BAŞI TAŞLA EZİLEREK KATLEDİLDİ!
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.
VÜCUDUNDA 5 AYRI SPERM ÖRNEĞİ BULUNDU!
İşkence görüp, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Kaynak'ın, vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulundu.
Talihsiz kadının, 15 Ağustos 2017 tarihinde buluştuğu iki arkadaşı ise jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi…