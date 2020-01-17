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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:25

Atv canlı izle 17 Ocak: canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz cinayeti gelişmesi şoke edecek!

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinde tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Müge Anlı canlı yayınında komşu Hüseyin Kasnakçı hakkında şoke eden gerçek kamera kayıtları ortaya çıkmıştı. İddiaların odağındaki şüpheli isim Hüseyin Kasnakçı'nın eli ayağı birbirne dolanırken Kemal Büyükdeniz'in oğlunun heyecanlı halleri dikkat çekmişti. Arsa anlaşmazlığı mı aile içi infaz mı? Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'daki Kemal Büyükdeniz cinayetinde son dakika gelişmesi! 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in katili aileden birisi mi yoksa komşu Hüseyin Kasnakçı mı? Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında şok gelişme yaşandı. Kemal Büyükdeniz cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Hurdacılık yapan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos'ta silahla vurulacak öldürüldü ve evinin yakınındaki yaylada cesedine ulaşıldı. Kemal Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak merak ediyorsanız 17 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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