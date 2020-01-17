ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz cinayetinde son dakika gelişmesi! 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in katili aileden birisi mi yoksa komşu Hüseyin Kasnakçı mı? Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında şok gelişme yaşandı. Kemal Büyükdeniz cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Hurdacılık yapan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos'ta silahla vurulacak öldürüldü ve evinin yakınındaki yaylada cesedine ulaşıldı. Kemal Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak merak ediyorsanız 17 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!