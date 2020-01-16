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  • 16.01.2020 23:44
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 23:44

açıklandı mı? Reyting sıralamasına göre kim birinci oldu?

16 Ocak Perşembe gününün , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bu akşam Star TV'de Mumya filmi, ATV'de bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 151. bölümüyle, Show TV ekranlarında Ramo dizisi tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, reyting sıralamasına göre ? İşte merak edilenler...

16 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında yayınlanan dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 16 Ocak Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 16 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

16 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 17 Ocak Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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