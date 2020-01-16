Ekranları başında yayınlanan dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 16 Ocak Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 16 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

16 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 17 Ocak Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.