Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinde tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında komşu Hüseyin Kasnakçı hakkında şoke eden gerçek kamera kayıtları ve iddia ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında anbean tüm gelişmeleri paylaştı. İddiaların odağındaki şüpheli isim Hüseyin Kasnakçı'nın eli ayağı birbirne dolanırken Kemal Büyükdeniz'in oğlunun heyecanlı halleri dikkat çekti. İşte 19 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin yakından takip ettiği program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kemal Büyükdeniz cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Hurdacılık yapan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti! İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi!
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMININ 17 OCAK CUMA GÜNKİ YAYININA CİNAYET İTİRAFI DAMGA VURDU! iŞTE KEMAL BÜYÜKDENİZ'İN KATİLİ! TIKLA VE İZLE...