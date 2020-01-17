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Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinde tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında komşu Hüseyin Kasnakçı hakkında şoke eden gerçek kamera kayıtları ve iddia ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında anbean tüm gelişmeleri paylaştı. İddiaların odağındaki şüpheli isim Hüseyin Kasnakçı'nın eli ayağı birbirne dolanırken Kemal Büyükdeniz'in oğlunun heyecanlı halleri dikkat çekti. İşte 19 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri!

17.01.2020 11:37 - Son Güncelleme: 17.01.2020 11:59
Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti

Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin yakından takip ettiği program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kemal Büyükdeniz cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Hurdacılık yapan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti! İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi!

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Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti

Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz'in katilinin cinayeti itiraf ettiğini açıkladı! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu.

Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti

İddialar şüpheleri Kemal Büyükdeniz'in aile fertleri ve komşuları Hüseyin Kasnakçı'ya çekiyordu. Ve aylardır beklenen itiraf geldi.

Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti

Komşu Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz cinayetini itiraf etti!

Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti

KEMAL BÜYÜKDENİZ CİNAYETİNDE İTİRAF!

Komşu Hüseyin Kasnakçı Kemal Büyükdeniz'i arbede sırasında istemeyerek öldürdüğünü itiraf etti.

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