Müge Anlı'da son dakika haberi: 600 kadınla kıtalar arası kadın ticareti yapan çete lideri Mustafa Şimşek tutuklandı!

Cengiz Bey'in kayın biraderi Niyazi Acur da canlı yayına katılarak geçmişte kendisini 12 bin lira tutarında dolandırdığını iddia etti. Ayrıca kendi kızı ile Cengiz Bey'in oğlunun evlendiğini söylerken, o dönem Cengiz Bey'in, 50 bin liralık bir senet hazırladığını iddialarına ekledi. Cengiz Çelik ise kendi köylüsünden 3 kişiyi evlilik için Hatay'a götürdüğünü kabul etti.

Müge Anlı'nın programına katılan bir başka isim ise İbrahim Karaman'dı. İbrahim bey de evlenmek istediği kişi tarafından dolandırıldığını, 25 bin TL parasını geri istediğini canlı yayında açıkladı ve yardım istedi. Ancak mağdurların arkası bir türlü kesilmedi.