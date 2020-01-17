Müge Anlı'da son dakika haberi: 600 kadınla kıtalar arası kadın ticareti yapan çete lideri Mustafa Şimşek tutuklandı!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 600 kadınla evlilik vurgunu yaptığını Müge Anlı canlı yayınında itiraf ettikten sonra gözaltına alınan Mustafa Şimşek tutuklandı. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları birden fazla kişilerle evlendirdikleri ortaya çıktı. Evlenme vaadiyle kandırıldıklarını iddia eden 12 vatandaş Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Olay sadece bu kadar kişiyle kalmayıp ülkenin birçok yerinden vatandaş canlı yayına bağlanarak sahte gelinlerin kendilerini dolandırdıklarını ifade etmişti. Suç duyurusunda bulunan evlilik mağduru vatandaşlar benzer yöntemlerle kandırılarak ciddi miktarlarda paralarını kaptırmışlardı. 17 Ocak Cuma günü Müge Anlı, canlı yayında gözaltına alınan çete lideri Mustafa Şimşek'in tutlandığı bilgisini aktardı.
ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI!
Müge Anlı son dakika bilgisini canlı yayında paylaştı. Kıtalar arası evlilik vurgunu yapan çete lideri Mustafa Şimşek, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaki itirafın ardından gözaltına alınmıştı. 17 Ocak Müge Anlı canlı yayınında gelen son dakika bilgisine göre 600 kadınla Türk erkeklerini dolandıran Mustafa Şimşek tutuklandı. İşte Müge Anlı'da çözülen evlilik çetesi olayının detayları...
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!
'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Stüdyoya gelen ve onlarca erkeği dolandıran çete liderinin Fas'tan tam 600 kadın getirttiği ortaya çıktı.
EVLİLİK MAĞDURLARI CANLI YAYINA KATILIP YARDIM İSTEMİŞTİ
TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlenme vaadiyle kandırılan onlarca erkek binlerce liralarını evlilik çetesine kaptırdı. Aracılardan simsarlara, damat adaylarından sahte gelinlere uzanan şehirler arası evlilik turları ise toplumsal bir soruna dönüştü.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZALTI! KADIN TİCARETİ YAPAN MUSTAFA ŞİMŞEK'E BÜYÜK ŞOK! TIKLA VE İZLE
Müge Anlı, mağdur olan bütün erkekleri canlı yayına tek tek çağırdı. Oluşan tablo ise bir hayli dikkat çekiciydi. Türkiye'nin pek çok şehirinden yollara düşen evlilik mağdurlarının yolu Hatay'da kesişti. İstanbul, Gebze, Nevşehir, Konya, Uşak ve daha bir çok ilden evlenmek isteyen damat adayları Hatay'a gitti. Olayın ortaya çıkması ise bakın nasıl oldu.
Cengiz Bey'in kayın biraderi Niyazi Acur da canlı yayına katılarak geçmişte kendisini 12 bin lira tutarında dolandırdığını iddia etti. Ayrıca kendi kızı ile Cengiz Bey'in oğlunun evlendiğini söylerken, o dönem Cengiz Bey'in, 50 bin liralık bir senet hazırladığını iddialarına ekledi. Cengiz Çelik ise kendi köylüsünden 3 kişiyi evlilik için Hatay'a götürdüğünü kabul etti.
Müge Anlı'nın programına katılan bir başka isim ise İbrahim Karaman'dı. İbrahim bey de evlenmek istediği kişi tarafından dolandırıldığını, 25 bin TL parasını geri istediğini canlı yayında açıkladı ve yardım istedi. Ancak mağdurların arkası bir türlü kesilmedi.