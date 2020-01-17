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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:42

17 Ocak kim elendi? Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

17 Ocak kim elendi? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümünde birincinin kim olduğu ve yarışmaya hangi gelin ve kaynananın veda ettiği araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? İşte programın final bölümüne dair merak edilenler

17 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali yapıldı. Haftanın final programında yaşanan gelişmeler programı kaçıran izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar...

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu haftanın en düşük puanını 54 puanla Aleyna aldı. 58 puan alan Betül ise kendi isteğiyle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Böylece Betül yarışmaya veda eden isim oldu.

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