Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali yapıldı. Haftanın final programında yaşanan gelişmeler programı kaçıran izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar...

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu haftanın en düşük puanını 54 puanla Aleyna aldı. 58 puan alan Betül ise kendi isteğiyle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Böylece Betül yarışmaya veda eden isim oldu.