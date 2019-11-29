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Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

Müge Anlı özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen isimler arasında. Başarılı sunucu öncü olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve Atv ekranlarında hafta içi ehr gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin sevilen ünlü isimleri arasında yer alıyor. 45 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sizce Müge Anlı'nın kızı kaç yaşındadır? İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin çocuklarını dünyaya getirdikleri yaşlar...

29.11.2019 17:49 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:49
Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? İşte Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dobra sunucusu Müge Anlı hakkında en çok merak edilen Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında sorusunun cevabı...

Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

ESRA EROL

Esra Erol, 2011 yılında Ali İdris isimli çocuğunu dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Ünlü sunucu ikinci çocuğu Ömer'i ise 34 yaşında doğurdu.

Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

PINAR ALTUĞ

Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, kızı Su'yu doğurduğunda 33 yaşındaydı. Anne-kız bir örnek kombinleriyle sıkça magazin gündemine geliyor.

Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

SİBEL CAN

Sibel Can, erken yaşta anne olan ünlülerimizden ve üç çocuk sahibi. Hakan Ural ile olan evliliğinden 22 yaşındayken oğlu Engin Can'ı, 23 yaşında da kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, Sulhi Aksüt'le olan evliliğinden üçüncü çocuğu Emir'i doğurduğundaysa 30 yaşındaydı.

Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

HÜLYA AVŞAR

Kaya Çilingiroğlu ile 1993 yılında evlenen Hülya Avşar, bu evliliğinden olan kızı Zehra'yı dünyaya getirdiğinde 35 yaşındaydı.

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