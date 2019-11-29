Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı... İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

Müge Anlı özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen isimler arasında. Başarılı sunucu öncü olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve Atv ekranlarında hafta içi ehr gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin sevilen ünlü isimleri arasında yer alıyor. 45 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sizce Müge Anlı'nın kızı kaç yaşındadır? İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin çocuklarını dünyaya getirdikleri yaşlar...

29.11.2019 17:49 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





