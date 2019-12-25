ATV CANLI YAYIN

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ortaya çıkmasını sağlayan Zeynep Ergül'ün zorla senet imzalattığı sütçü 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında neler anlatıyor? Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla şok olmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!