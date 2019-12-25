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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 10:18

Atv canlı izle: 'daki cinayet itirafının ardından Mehmet Muharrem Elbay olayında sıcak gelişme!

canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Gaziantep'te kaybolduğu iddia edilen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. 4 kişinin gözaltına alındığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetini Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Ancak kan donduran cinayetin detayları ında ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 25 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ortaya çıkmasını sağlayan Zeynep Ergül'ün zorla senet imzalattığı sütçü 25 Aralık ında neler anlatıyor? Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla şok olmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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