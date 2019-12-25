Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 25 Aralık! Zeynep Ergül'den şok sözler! 25.12.2019 17:33

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Gaziantep'te kaybolduğu iddia edilen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. 4 kişinin gözaltına alındığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetini Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Ancak kan donduran cinayetin detayları Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 25 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ortaya çıkmasını sağlayan Zeynep Ergül'ün zorla senet imzalattığı sütçü 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla şok olmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 25 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz.