Gücümüz Yeter ile Müge Anlı'nın mutfağına konuk olun! Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvuru formu

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıllardır programcılık yapan 46 yaşındaki Müge Anlı, bu kez mutfağının kapılarını açıyor. Bir hayaliniz mi var? Mutfaktan çıkmak, lezzetli yemeklerinizle bir lokanta açıp kendi paranızı kazanmak ya da el işi emeğinizle masraflarınızı mı karşılamak mı istiyorsunuz? İşte Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvuru formu...