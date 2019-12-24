Müge Anlı son bölümde cinayet itirafının ardından kan donduran gelişme: Mehmet Muharrem Elbay...

Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından ortaya çıkan gerçekler kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir çok kayıp ve cinayet dosyasını aydınlığa kavuşturan Müge Anlı, Zeynep Ergül'ün anlattıkları ile şoke olmuş, Cahir Ergül'ün tavırlarıyla da çileden çıkmıştı. Gaziantep'te kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın dosyası Müge Anlı ve ekibi sayesinde cinayet dosyasına dönüştü. Peki, Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedi nerede?