Müge Anlı son bölümde cinayet itirafının ardından kan donduran gelişme: Mehmet Muharrem Elbay...
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Mehmet Muharrem Elbay'ın kayıp dosyasını cinayet dosyası haline dönüştürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan cinayetin detayları kan dondurdu. Kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılan Zeynep Ergül'ün ilginç açıklamaları sonrasında gelen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son durum ne? Müge Anlı'da gelen cinayet itirafının ardından ortaya çıkan gerçekler ve yeni iddialar tüyler ürpertti! İşte 24 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından ortaya çıkan gerçekler kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir çok kayıp ve cinayet dosyasını aydınlığa kavuşturan Müge Anlı, Zeynep Ergül'ün anlattıkları ile şoke olmuş, Cahir Ergül'ün tavırlarıyla da çileden çıkmıştı. Gaziantep'te kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın dosyası Müge Anlı ve ekibi sayesinde cinayet dosyasına dönüştü. Peki, Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedi nerede?
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu.
Müge Anlı'nın programına kızını aramam için katılan Zeynep Ergül Muharrem Elbay cinayetinin çözülmesine sebep oldu. Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.