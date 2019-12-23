Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları! İtirafın ardından...

Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Üç yıl önce işlenen cinayetin dosyası Zeynep Ergül'ün Müge Anlı programına katılmasıyla yeniden açılmıştı. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti. Cani bir şekilde öldürülen Mehmet Muharrem Elbay'ın asitle yakıldığı ve parçalarının ayrı ayrı yerlere gömüldüğü ortaya çıktı. Ergül'ün açıklamalarını baz alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Aralarında cinayetin 1 numaralı şüphelisi olan Cahit Ergül'ün de yer aldığı 4 kişi 19 Aralık'ta tutuklandı.

Açıklamaları sayesinde cinayet dosyasının yeniden açılmasını sağlayan Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Müge Anlı programına katılan Zeynep Ergül'den yeni iddialar geldi. Ergül, abisi Cahit Ergül'ü ablası Leyla'nın azmettirdiğini iddia etti.

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