Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları! İtirafın ardından...
Müge Anlı bir cinayeti daha aydınlattı. Atv'nin sevilen yüzü Müge Anlı, 23 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde 2017 yılında işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran ayrıntılarını aktardı. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Serbest bırakılan Zeynep Ergül'dan yeni bir iddia geldi. İşte 23 Aralık Müge Anlı son bölümde son dakika cinayet gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti tüm Türkiye'yi şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Zeynep Ergül'ün sözleri özellikle sosyal medya gündeminde çok konuşulmuştu. Öyle ki Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybıyla ilgisi olduğu düşünülmüş ancak çelişkili sözler nedeniyle bir delile ulaşılamamıştı. Gerçek bambaşka çıktı. Müge Anlı programı yeni haftaya Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle başladı. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Serbest bırakılan Zeynep Ergül'dan yeni bir iddia geldi. İşte 23 Aralık Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi!
Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Üç yıl önce işlenen cinayetin dosyası Zeynep Ergül'ün Müge Anlı programına katılmasıyla yeniden açılmıştı. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti. Cani bir şekilde öldürülen Mehmet Muharrem Elbay'ın asitle yakıldığı ve parçalarının ayrı ayrı yerlere gömüldüğü ortaya çıktı. Ergül'ün açıklamalarını baz alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Aralarında cinayetin 1 numaralı şüphelisi olan Cahit Ergül'ün de yer aldığı 4 kişi 19 Aralık'ta tutuklandı.
Açıklamaları sayesinde cinayet dosyasının yeniden açılmasını sağlayan Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Müge Anlı programına katılan Zeynep Ergül'den yeni iddialar geldi. Ergül, abisi Cahit Ergül'ü ablası Leyla'nın azmettirdiğini iddia etti.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN
ZEYNEP ERGÜL GÜNDEME GETİRDİ
Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Erbay'ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.
Canlı yayına bağlanan Cahit Ergül, kuyu hakkındaki sorulara ise şaşırtan bir yanıt verdi. Tutarsız açıklamalarda bulunan Cahit Ergül; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.
Müge Anlı'nın bu sözleri hatırlatması ardından ise; "Öyle bir kuyu var ama içinde Mehmet Muharrem Erbay mı var başka bir mi var bilmiyorum. Gidip kuyuyu gösterebilirim ama ben Mehmet Muharrem Erbay'a ne oldu bilmiyorum" açıklamasında bulundu.