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Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

Müge Anlı'da akılalmaz olay! 25 Aralık Müge Anlı canlı yayına katılan ağabey Uğur Murat ve anne Zeynep Murat, 2 çocuk annesi Leyla Dikbaş'ın 2017 yılından bu yana kayıp olduğunu ancak 7 gün önce Leyla Dikbaş ile ilgili esrarengiz bir telefon aldıklarını ifade ettiler. Gelen gizli telefon sonrasında ise ağabey Murat harekete geçti ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı son bölümdeki Leyla Dikbaş'ın kaybıyla ilgili detaylar ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

25.12.2019 14:37 - Son Güncelleme: 25.12.2019 14:49
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

Müge Anlı canlı yayınında 4 ve 6 yaşlarında 2 çocuk annesi Leyla Dikbaş'ın kaybıyla ilgili detaylar Müge Anlı'yı çileden çıkardı. 18 yaşında evlenen Leyla Dikbaş 23 yaşında kayboldu. Dikbaş'ın zihinsel ve bedensel engelli çocuğunu hastaneye tedaviye götürdüğü sırada tanıştığı insanlar tarafından maddeye alıştırıldığı iddia edildi. 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Zeynep Murat ve ağabey Uğur Murat'ın anlattıkları herkesi şoke etti.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

2017 yılında Ankara Sincan'da kaybolan 2 çocuk annesi Leyla Dikbaş'ı aramak içi annesi Zeynep Murat ve ağabey Uğur Murat Müge Anlı ile Talı Sert programına katıldılar.

MÜGE ANLI'DAKİ LEYLA DİKBAŞ OLAYI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

25 yaşındaki Dikbaş iki yıldır bulunamadı.Ancak ağabey Uğur Murat'a 7 gün önce gelen telefonda kardeşinin Gaziantep'te kaza geçirdiği söylendi.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

Gelen telefon üzerine Gaziantep'e giden Uğur Murat, kardeşinin 2018 yılında intihar girişiminde bulunduğuna dair bilgiler yer aldığını belirtti.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

Ağabey Uğur Murat, kardeşi Leyla Dikbaş'ın çocuğunu hastaneye götürüp getirdiği sırada tanıştığı insanlar tarafından Leyla Dikbaş'ın maddeye alıştırdığını ve şu an yanında bulunduğu insanların madde bağımlısı yaptığını iddia etti.

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