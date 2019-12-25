Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Hastaneye giderken madde bağımlısı yaptılar sonra da...

Müge Anlı'da akılalmaz olay! 25 Aralık Müge Anlı canlı yayına katılan ağabey Uğur Murat ve anne Zeynep Murat, 2 çocuk annesi Leyla Dikbaş'ın 2017 yılından bu yana kayıp olduğunu ancak 7 gün önce Leyla Dikbaş ile ilgili esrarengiz bir telefon aldıklarını ifade ettiler. Gelen gizli telefon sonrasında ise ağabey Murat harekete geçti ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı son bölümdeki Leyla Dikbaş'ın kaybıyla ilgili detaylar ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

25.12.2019 14:37 - Son Güncelleme: 25.12.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





