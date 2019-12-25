Survivor 2020 kadrosu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye-Yunanistan formatıyla ekranlara gelen yarışma bu sezon Ünlüler-Gönüllüler olarak seyirci karşısına çıkacak. Survivor 2020'de hangi isimlerin yer alacağı merakla beklenirken, ilk iki isim dikkat çekmeye başladı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yarışmacıları kimler? İşte konu ile ilgili detaylar...

SURVİVOR 2020 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.