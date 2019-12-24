Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlıyor ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatıyor. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlıyor. Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.