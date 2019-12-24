Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 24.12.2019 23:48
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 23:48

. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır Çakırbeyli hayatındaki en acı haberi alıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanan bölümüyle geceye damgasını vurdu. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü öğrenen Hızır kedere boğuldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler büyük bir heyecanla . bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlıyor ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatıyor. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlıyor. Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriEDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır Çakırbeyli hayatındaki en acı haberi alıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri