ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt ve Satı Ermiş gelişmesi! Burhan Aykurt'un başına define kazısında bir şey mi geldi? Abi Mahmut Aykurt define kazısı nedeniyle mi gerçekleri saklıyor? Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz canlı yayında çelişkili ifadeler vermeye devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak diyorsanız, 26 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!