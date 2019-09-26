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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:12

'da son dakika gelişmesi: Satı Ermiş'e ne oldu? 26 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

'da son dakika gelişmeleri devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 6 çocuk annesi Satı Ermiş hakkında yeni iddialar ortaya çıkıyor. Satı Hanım'ı son gören kişi olan Feyat Araz'dan canlı yayında şok sözler! Hepsi ve daha fazlası 26 Eylül ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt ve Satı Ermiş gelişmesi! Burhan Aykurt'un başına define kazısında bir şey mi geldi? Abi Mahmut Aykurt define kazısı nedeniyle mi gerçekleri saklıyor? Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz canlı yayında çelişkili ifadeler vermeye devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak diyorsanız, 26 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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