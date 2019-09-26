Müge Anlı canlı yayında çıldırdı! Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis hakkında mide bulandıran iddia: Eşi yokken evine çağırıp...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Satı Ermiş gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 23 Ağustos'ta Ankara Beypazarı'nda kaybolan Satı Ermiş aranıyor. Günlerdir kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Satı Ermiş'i son gören kişi Feyat Araz'ın sözleri canlı yayında şok etkisi yaratmışken bir son dakika gelişmesi de 26 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşandı. Satı Ermiş'in çocukları ve ismini vermek istemeyen bir izleyiciden Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis Bey hakkında mide bulandıran iddialar peş peşe geldi. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika Satı Ermiş gelişmesi!
Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 52 yaşındaki Satı Ermiş hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Ankara Beypazarı'nda 23 Ağustos'ta kaybolan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in 3 çocuğu bugün Müge Anlı canlı yayınındaydı. Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri stüdyoda şok etkisi yarattı.
6 çocuk annesi Satı Ermiş, Zonguldak Gölçebeyli'de, 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Satı Hanım, eşinden ayrıydı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Ayrıca kayıp Satı Ermiş'in kalbinden rahatsızlığı da bulunuyordu.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA SATI ERMİŞ GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!