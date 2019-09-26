Müge Anlı canlı yayında çıldırdı! Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis hakkında mide bulandıran iddia: Eşi yokken evine çağırıp...

6 çocuk annesi Satı Ermiş, Zonguldak Gölçebeyli'de, 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Satı Hanım, eşinden ayrıydı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Ayrıca kayıp Satı Ermiş'in kalbinden rahatsızlığı da bulunuyordu.

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