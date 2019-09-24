Müge Anlı ve psikolog Mehmet Şevki Sözen'i çileden çıkartan sözler: Önceki hayatımda çocuğum olmuştur ama...

Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden bir diyalog yaşandı. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'un son dakika itirafının ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler karşısında hem Müge Anlı hem de izleyici neye uğradığını şaşırdı. Kardeşi Burhan Aykurt hakkında söylediği her şeyn yalan olduğunu itiraf eden Mahmut Aykurt'un Müge Anlı ekibine, "Yunanlı bir kadından çocuğum var" demesiyle stüdyo karıştı. İşte 24 Eylül Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!

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