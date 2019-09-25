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  • 26.09.2019 01:32
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 01:32

19. bölüm fragmanı yayında mı? Kuzgun ile Ferman arasındaki savaş başlıyor!

Star TV'de çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan 'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman ile ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatıyor. Peki, heyecanla beklene yayınlandı mı? İşte diziye dair merak edilenler...

Kuzgun 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuzgun'da ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kuzgun'un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarıyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından izleyiciler Kuzgun 19. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir.

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