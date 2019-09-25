Star TV ekranlarında yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuzgun'da ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kuzgun'un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarıyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından izleyiciler Kuzgun 19. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir.