Kuzgun final mi yapacak? Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinin 18. bölümü ekranlara geldi. Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşın başladığı yeni bölümün ardından 19. bölüm fragmanı beklenmeye başladı. Reytinglerde kötü sonuç alan Kuzgun dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Kuzgun final mi yapacak? Kuzgun dizisi 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KUZGUN FİNAL Mİ YAPACAK?

Yayıncı kuruluş ve dizinin yapımcısından dizinin final yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Kuzgun dizisi 19. yeni bölümüyle önümüzdeki hafta ekranlara gelecek. Final konusunda resmi açıklama gelirse haberimizde yer alacak.

KUZGUN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının kısa sürede ekranlara gelmesi bekleniyor.