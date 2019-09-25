Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayıyla ilgili şok sözler: Benimle otelde görüştükten sonra 15 kişiyle...
Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te nerede olduğu araştırılan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz, canlı yayında herkesi şok eden açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ta yaşayan Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu ve 1 aydan beri kayıp olarak aranıyor. Kayıp Satı Ermiş'in en son görüştüğü kişi Feyat Araz, Ermiş'in numarasını parktan aldığını ve 3 aydır tanıdığını Müge Anlı yayınında söyledi. Araz canlı yayında Satı Ermiş'in kızı Ebru Ermiş' in kızına, "Annen benimle otelde görüştükten sonra 15 kişiyle daha görüşmüş." diye konuştu. İşte 25 Eylül Müge Anlı'da akılalmaz olay!
25.09.2019 11:47
- Son Güncelleme: 25.09.2019 11:50
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Satı Ermiş'in kayboluş hikayesi konuşuluyor.Ermiş'in kızı Eru Ermiş annesini arıyor.
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