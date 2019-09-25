Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayıyla ilgili şok sözler: Benimle otelde görüştükten sonra 15 kişiyle...

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Ebru Ermiş, Zonguldak'ta yaşayan ve 23 Ağustos tarihinde kayıplara karışan annesinin son görüştüğü kişi Feyat Araz ile canlı yayında yüzleşti!