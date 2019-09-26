Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Satı Ermiş'e ne oldu? 26 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle! 26.09.2019 17:41

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 6 çocuk annesi Satı Ermiş hakkında yeni çarpıcı iddialar ortaya atıldı! Satı Hanım'ı son gören kişi olan Feyat Araz'dan canlı yayında şok sözler! Hepsi ve daha fazlası 26 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde!