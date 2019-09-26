Müge Anlı'daki Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikünal hakkında korkunç gerçekler: Kocam maymun ile beni...

KOCASI MAYMUN İLE AYNI ODADA TUTTU

6 yıl boyunca eşinin kendisini hücreye kapatır gibi bir odaya kapattığını ve o sırada hamile olup aşağıya atladığını belirten aynı konu ile ilgili ayrıntılara devam ediyor. Bunların dışında kocasının onun yanına bir maymun getirdiği ve uzun yıllar boyunca bu maymun ile yaşadığını belirten kadın maymunun kendisine aşık olduğunu, bu durumdan kocasının çok etkilendiğini ve onu kıskandığını da söylemiş.