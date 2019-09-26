Müge Anlı'daki Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikünal hakkında korkunç gerçekler: Kocam maymun ile beni...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi... Atv'nin büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz günlerde Bir Zamanlar Çukurova'da rol aldığını belirten Serap Çelikünal, kayıp oğlunu bulmak için katıldı. Çelikünal oğlundan 20 Ağustos'tan beri haber alamadığını ifade etti. Genç kadının ortaya çıkan hayat hikayesi ise Müge Anlı ve izleyicileri şaşırttı. Müge Anlı canlı yayınında, 14 yaşında evlendiğini ve 38 çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikünal'ın hayatının derinine inildiğinde korkunç gerçeklerle karşılaşıldı. Cinnet geçirme, intihar, maymunla aynı odada kalma gibi birçok olayla karşı karşıya kalan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikünal'ın dehşet veren hayat hikayesi!
Müge Anlı canlı yayınına katılan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap çelikünal hakkında dehşet veren gerçekler ortaya çıktı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde katılan Serap Çelikünal, canlı yayında anlattıklarıyla çok konuşulmuştu. 14 yaşında evlendiğini ve 38 çocuk doğurduğunu ancak 28'inin öldüğünü belirten Serap Çelikünal'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Ortaya çıkan gerçekler ise akıl alır gibi değildi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun hikayesi...
Bundan tam 8 yıl önce Adana'da yaşayan 11 çocuk annesi Serap Çelik Ünal, Ünlü sanatçılarla birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesindeki profilinde paylaşan ve şöhret olma hayali olduğu iddia edilen Serap Çelik Ünal, eşinin evi terk etmesi üzerine öfkesini alamayıp, evdeki eşyaları parçalayıp, pencere camlarını kırdığı ortaya çıktı.
KOCASI MAYMUN İLE AYNI ODADA TUTTU
6 yıl boyunca eşinin kendisini hücreye kapatır gibi bir odaya kapattığını ve o sırada hamile olup aşağıya atladığını belirten aynı konu ile ilgili ayrıntılara devam ediyor. Bunların dışında kocasının onun yanına bir maymun getirdiği ve uzun yıllar boyunca bu maymun ile yaşadığını belirten kadın maymunun kendisine aşık olduğunu, bu durumdan kocasının çok etkilendiğini ve onu kıskandığını da söylemiş.