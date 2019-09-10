ATV CANLI YAYIN

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde kaybolan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebeğin katili ortaya çıktı mı? Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesini paylaşıyor! Hepsi ve daha fazlası için 10 Eylül Müge Anlı canlı yayını izleyin!