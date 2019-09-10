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  • 10.09.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:19

canlı yayında son dakika gelişmesi! Ecrin bebeğin katili kim? 10 Eylül Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında le ilgili şok gelişme! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ın katili 10 Eylül ında ortaya mı çıkıyor? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıkıyor mu? 10 Eylül Müge Anlı canlı yayınından gelişmeleri!

ATV CANLI YAYIN

Son dakika gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde kaybolan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebeğin katili ortaya çıktı mı? Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran , 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesini paylaşıyor! Hepsi ve daha fazlası için 10 Eylül ı izleyin!

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