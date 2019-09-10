Atv ekranlarında Diriliş Osman rüzgarı esmeye başlayacak. 5 sezon boyunca TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yeni sezonda atv ekranlarında izleyici ile buluşacak Diriliş Osman'ın kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Gazi karakterini canlandıracak Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Popüler dizide Özçivit'e eşlik edecek o isim ise Aslıhan Karalar... Aslıhan Karalar, dizide Malhan Hatun'u canlandıracak. Peki, Malhan Hatun karakterine hayat verecek Aslıhan Karalar kimdir? İşte Diriliş Osman'ın yeni sezonuna dair ayrıntılar...

ASLIHAN KARALAR, ROLÜ İÇİN TARİH DERSLERİ ALMAYA BAŞLADI

Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.

Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın on binlerce takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.