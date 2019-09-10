Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça full izle 10 Eylül 10.09.2019 14:34

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! 7 Mayıs'ta Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alancık köyünde kaybolan ve 22 gün sonra cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son durum ne? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin Adli Tıp raporu sonucu çıktı mı? Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz Kurnaz, 10 Eylül Müge Anlı canlı yayınında şok eden açıklamada bulundu. Bu açıklama üzerine canlı yayına bağlanan komşu Melek Yahşi'den Ecrin bebek olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça full izle!

Müge Anlı canlı yayınında bugün, son dakika Ecrin bebek gelişmeleri aktarıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katili kim? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin olay hakkında son durumu merak etmesi üzerine Müge Anlı canlı yayında detayları açıkladı. Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz Kurnaz'ın, 10 Eylül Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamanın ardından gelen telefon bağlantısı herkesi şaşırttı. İşte Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son dakika gelişmeleri!