Çukur'un 3. yeni sezon tarihi belli oldu. Show TV'de izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni sezonunda ortalık karışıyor. Yücel'in hain planı işliyor ve Yamaç babası İdris Koçovalı'yı vuruyor. Yeni sezon tanıtımında İdris'in öldüğü gösterilmişti. Dizinin yeni sezon ilk bölümünden ön izleme yayınlandı. Hapishanede Cumali'nin 'İdris Koçovalı öldü' feryadı herkesi derinden etkiliyor. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur yeni sezon fragmanı...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yayınlanan yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu. Buna göre, Çukur 3. sezon 1. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.