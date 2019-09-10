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  • 10.09.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:45

'dan duygusal fragman! İdris'in ölümü herkesi sarsıyor! ?

'un 3. sezon 1. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Hapishaneden verilen görüntüde Cumali'nin feryadı izleyiciyi derinden etkiledi. İdris'in ölümüyle sarsılan Cumali, Vartolu ve Yamaç'ın ne yapacağı merak ediliyor. Yeni sezon tanıtımı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Peki, başlayacak?

Çukur'dan duygusal fragman!

Çukur'un 3. yeni sezon tarihi belli oldu. Show TV'de izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni sezonunda ortalık karışıyor. Yücel'in hain planı işliyor ve Yamaç babası İdris Koçovalı'yı vuruyor. Yeni sezon tanıtımında İdris'in öldüğü gösterilmişti. Dizinin yeni sezon ilk bölümünden ön izleme yayınlandı. Hapishanede Cumali'nin 'İdris Koçovalı öldü' feryadı herkesi derinden etkiliyor. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur yeni sezon fragmanı...

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yayınlanan yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu. Buna göre, Çukur 3. sezon 1. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.

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