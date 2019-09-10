Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi! Deniz Kurnaz: Hiç boşuna aramasınlar Ecrin...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! 7 Mayıs'ta Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alancık köyünde kaybolan ve 22 gün sonra cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son durum ne? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin Adli Tıp raporu sonucu çıktı mı? Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz Kurnaz, 10 Eylül Müge Anlı canlı yayınında şok eden açıklamada bulundu. Bu açıklama üzerine canlı yayına bağlanan komşu Melek Yahşi'den Ecrin bebek olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte Müge Anlı canlı yayınından son dakika Ecrin bebek gelişmeleri...
Müge Anlı canlı yayınında bugün, son dakika Ecrin bebek gelişmeleri aktarıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katili kim? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin olay hakkında son durumu merak etmesi üzerine Müge Anlı canlı yayında detayları açıkladı. Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz Kurnaz'ın, 10 Eylül Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamanın ardından gelen telefon bağlantısı herkesi şaşırttı. İşte Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son dakika gelişmeleri!
SAMSUN Vezirköprü'de 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sertte aranmaya başlanmış ve 22 gün sonra parçalanmış halde cesedi bulunmuştu. En büyük şüpheli ise minik Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'dı. Ecrin Kurnaz olayında ise son dakika yeni bir gelişme yaşandı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
ŞÜPHELER ÜVEY AMCA ÖZKAN KURNAZ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI!
Cinayet ile ilgili en büyük şüpheli ise üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Programa katılan üvey amca Özkan Ecrin bebeği en son gören kişiydi. Programda verdiği çelişkili ifadeler ve ortaya çıkan belgeler ile Özkan Kurnaz hala en büyük şüphelilerden. Adli Tıp raporu beklenen Ecrin bebek ile ilgili yeni gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı canlı yayında açıklanması gereken Adli Tıp raporu ile ilgili " Ecrin Kurnaz'ın Adli Tıp Kurumundan gelecek kesin ölüm sebebiyle ilgili rapor edindiğimiz gayri resmi bilgiye göre henüz tamamlanmadı. Bulunan kemik üzerinde vahşi bir hayvanın saldırı izi var mı, bir hayvan DNA'sı bulunuyor mu? Bununla ilgili Hacettepe Üniversitesi veterinerlik Fakültesinden görüş alınacak, bu görüş ile beraber rapor tamamlanacak" açıklamasını yaptı.