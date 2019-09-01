Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin otopsi sonucu açıklandı mı? Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı korkunç detaylar...

Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon programıyla 2 Eylül Pazartesi günü aynı saatte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı televizyoncu Müge Anlı'nın programındaki Ecrin bebek olayı tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 2008 yılından bu yana Atv ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları Adli Tıp'a gönderilmiş, tüm Türkiye Ecrin bebeğin otopsi sonucundan gelecek olan bilgiye kitlenmişti. Peki, Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili belli oldu mu? Hepsi ve daha fazlası haberimizin detayında...

01.09.2019 11:43 - Son Güncelleme: 01.09.2019 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





