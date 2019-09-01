Müge Anlı'daki Ecrin bebeğin otopsi sonucu açıklandı mı? Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı korkunç detaylar...
Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon programıyla 2 Eylül Pazartesi günü aynı saatte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı televizyoncu Müge Anlı'nın programındaki Ecrin bebek olayı tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 2008 yılından bu yana Atv ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları Adli Tıp'a gönderilmiş, tüm Türkiye Ecrin bebeğin otopsi sonucundan gelecek olan bilgiye kitlenmişti. Peki, Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili belli oldu mu? Hepsi ve daha fazlası haberimizin detayında...
Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül Pazartesi günü saat 10..00'da Atv ekranlarında yeni sezonla izleyici karşısına çıkıyor. 2008'den bu yana Atv ekranlarının vazgeçilmezi haine gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Akıllara durgunluk veren olaylar içerisinde son olarak Türkiye'yi sarsan Ecrin bebek olayıyla ilgili son durumun ne olduğu merak ediliyor. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Ecrin bebek gelişmeleri ve Müge Anlı programında çözülen olaylar...
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşı H.V. ile dışarı çıkan Murat Ünal'dan iki ay boyunca haber alınamadı. 14 Ocak 2017 günü Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde çobanlar tarafından iki kolu kesik, göğüs kafesi yarılmış, üzerinde sadece şort olan erkek cesedi bulundu.