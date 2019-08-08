Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son durum! Ecrin Kurnaz'a ne oldu? DNA sonucuna göre ölüm sebebi...

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yakından takip edilen Ecrin bebek olayıyla ilgili son durum nedir? Türkiye'nin gözü kulağı minik Ecrin'in otopsi raporundan gelecek sonuçta! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebek'e ne oldu? Tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz üzerindeydi... İşte Ecrin bebekle ilgili son durum...