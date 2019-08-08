Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son durum! Ecrin Kurnaz'a ne oldu? DNA sonucuna göre ölüm sebebi...
Müge Anlı'nın Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebek olayı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Aramalar neticesinde 22 gün sonra Ecrin'in cesedi parçalanmış halde bulundu. Herkesin gözü kulağı kemiklerin incelemeye gönderildiği Adli Tıp'tan gelecek olan DNA sonucundaydı. Müge Anlı'nın yakından takip ettiği Ecrin bebek olayında son durum nedir? Ecrin bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı mı? İşte Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayıyla ilgili son durum...
08.08.2019 10:10
- Son Güncelleme: 08.08.2019 10:34
Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yakından takip edilen Ecrin bebek olayıyla ilgili son durum nedir? Türkiye'nin gözü kulağı minik Ecrin'in otopsi raporundan gelecek sonuçta! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebek'e ne oldu? Tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz üzerindeydi... İşte Ecrin bebekle ilgili son durum...
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan Ecrin bebek olayında 22 günün sonunda küçük kıza ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastlanmıştı. Ecrin'e ait kemik örnekleri Hacettepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Burada, Ecrin'in cesedi üzerindeki yabani hayvan saldırısı izlerine dair inceleme yapılacak.
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