Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecan sona erdi. Uzun zamandır izleyicileri tarafından beklenen La Casa De Papel'in yeni sezonu 19 Temmuz tarihinde yayınlandı. Şimdi dizinin Türkiye'deki izleyicileri La Casa De Papel 3. sezon bölümleri nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.