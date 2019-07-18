Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in şoke eden fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Bu sezon ekranlara gelecek olan Diriliş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit paylaştığı bir fotoğraf ile sosyal medyayı bayahı salladı. Burak Özçivit bir programda yapılan yaşlandırma tekniğiyle kendini yaşlandırdı. Birçok kullanıcı kendisi ve sevdikleri için bu tür programları kullanırken, Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve ünlüler için de kullanıldı. Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in yaşlandırmalı hali sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasında hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, kısa süre içinde Diriliş Osman ile ekranlara dönüş yapacak. Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit lise eğitimini Kazım İşmen Lisesinde üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlamıştır.

18.07.2019 11:43 - Son Güncelleme: 18.07.2019 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





