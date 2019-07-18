Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in şoke eden fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Bu sezon ekranlara gelecek olan Diriliş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit paylaştığı bir fotoğraf ile sosyal medyayı bayahı salladı. Burak Özçivit bir programda yapılan yaşlandırma tekniğiyle kendini yaşlandırdı. Birçok kullanıcı kendisi ve sevdikleri için bu tür programları kullanırken, Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve ünlüler için de kullanıldı. Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in yaşlandırmalı hali sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasında hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, kısa süre içinde Diriliş Osman ile ekranlara dönüş yapacak. Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit lise eğitimini Kazım İşmen Lisesinde üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlamıştır.
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit lise eğitimini Kazım İşmen Lisesinde üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlamıştır. Annesi Ceyhan Özçivit, babası Bülent Özçivit'tir, Burçun Deniz isminde bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşi 2014 yılında Ahmet Deniz ile evlenmiştir.
Burak Özçivit tam bir klasik araba tutkunudur. Bir dönem Camaro marka bir aracı toplatmış ve kullanmıştır. Kendini yakışıklı buluyormusun sorusuna ise, yakışıklılığı kıstas olarak almadığını, sadece gözlerini beğendiğini söylemiştir. İyi derecede İngilizce bilmekte, ayrıca spor yapmak, araba kullanmak ve futbol oynamaktan büyük keyif almaktadır. 2003 senesinde "Best Model of Turkey" yarışmasında gelecek vadeden isim olarak seçilmiş ve medya sektörüyle bu şekilde tanışmıştır. O dönem mankenlik yapan Burak Özçivit ardından oyunculuğa yönelmiştir
Burak Özçivit'ten ilk Diriliş Osman paylaşımı geldi
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Burak Özçivit paylaşımı yaparak dizinin Diriliş Osman konseptiyle devam edeceğini Osman Gazi'yi ise Özçivit'in canlandıracağını söylemişti. Bunun üzerine oyuncu Özçivit, sosyal medya hesabından Mehmet Bozdağ paylaşımı yaparak "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı" dedi.
Diriliş Ertuğrul merakla beklenen 5. sezon ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Daha önce 17 Ekim Çarşamba günü dizinin yeni bölümü yayınlanacağı açıklanırken ekranlara özel bölüm geldi. Dizinin 5. sezonunun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisi için ilk defa açıklama yapmıştı.
Bozdağ, "DirilişErtuğrul" dizisi 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "DirilişOsman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Burak Özçivit'ten ilk açıklama
Diriliş Ertuğrul dizisi 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Osman'ı başarılı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Özçivit, Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
Burak Özçivit gibi eşi Fahriye Evcen içinde yaşlandırma tekniği kullanıldı. Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivti'in fotoğrafları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Program sayesinde birçok ünlünün fotoğrafların yaşlandırma tekniği kullanılırken, Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit olay oldu. İşte ünlülerin yaşlandırılmış fotoğrafları.