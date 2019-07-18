TRT 1 ekranlarında yıllarca ekranlara damga vuran Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon final yapmıştı. 5 sezon boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran dizi yerini Diriliş Osman'a bırakıyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak ve dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.
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