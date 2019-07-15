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  • 15.07.2019
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Sosyal medyada rüzgarı! On binler takibe aldı...

’ dizisi için açılan fan sayfalarını kısa sürede on binlerce kişi takip etmeye başladı. Ekrana gelmeden sosyal medyada olay olan dizi için , aylarca özel hocadan binicilik, kılıç ve yakın dövüş eğitimi aldı.

Osmanlı kuşatması

YENİ sezonda atv'de ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisi şimdiden dünya çapında fırtınalar estirmeye başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı dizinin Instagram'da çok sayıda fan sayfası açıldı.

ORTA Doğu'dan Balkanlar'a Rusya'dan Azerbaycan'a kadar pek çok ülkede dizinin hayranları açılan fan sayfalarına abone oldu. Osmanlı Dönemi'ni anlatan dizi, dünyayı etkisi altına aldığını bir kez daha kanıtladı.


'' dizisi için açılan fan sayfalarını kısa sürede on binlerce kişi takip etmeye başladı.

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