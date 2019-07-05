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  • 07.07.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 16:05

'nden 'a flaş transfer

1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak olan hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun yıllar reyting rekorları kıran 'un yerine Diriliş Osman geçecek. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ bir açıklama yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman kadrosuna mı katıldı. Bilindiği gibi Diriliş Osman bu sezona bomba gibi girecek. Diriliş Ertuğrul hayranları serüvene Diriliş Osman ile devam edecek. Diriliş Osman kadrosu ise oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı.

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