Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti
Gelecek sezon Engin Altan Düzyatan'dan boşalan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol koltuğunda izleyeceğimiz Burak Özçivit dizileri ve filmleri ile dünya çapında bir hayran kitlesine ulaştı. Öyle ki bu hayranlık Burak Özçivit'e zor anlar yaşatıyor. İşte onlardan biri daha... Eşi Fahriye Evcen ile ilk çocukları Karan'ı kısa bir süre önce kucaklarına alan Burak Özçivit iş gezisi için gittiği Beyrut'ta ortalığı birbirine katınca işe askerler el attı. İşte o anlar.
05.07.2019 13:27
- Son Güncelleme: 05.07.2019 13:40
OLAYA LÜBNAN ASKERİ MÜDAHALE ETTİ
AVM'de mahsur kalan Burak Özçivit bir mağazanın deposuna kaçırıldı. 2 saat AVM'de mahsur kalan Burak Özçivit, AVM kapandığı halde kalabalık dağılmayınca olaya Lübnan askeri müdahale etti.
DİĞER GALERİLER