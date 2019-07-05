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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti

Gelecek sezon Engin Altan Düzyatan'dan boşalan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol koltuğunda izleyeceğimiz Burak Özçivit dizileri ve filmleri ile dünya çapında bir hayran kitlesine ulaştı. Öyle ki bu hayranlık Burak Özçivit'e zor anlar yaşatıyor. İşte onlardan biri daha... Eşi Fahriye Evcen ile ilk çocukları Karan'ı kısa bir süre önce kucaklarına alan Burak Özçivit iş gezisi için gittiği Beyrut'ta ortalığı birbirine katınca işe askerler el attı. İşte o anlar.

05.07.2019 13:27 - Son Güncelleme: 05.07.2019 13:40
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti

Son dönemin dünya çapında yükselen yıldızlarından biri olan Burak Özçivit gittiği her yerde ortalığı birbirine katıyor desek yeridir.

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti

Romanya, Kazakistan'dan sonra Beyrut'ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Binlerce hayranının AVM'ye Burak Özçivit'i görmek için gelmesi izdihama neden oldu.

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti

AVM'ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı garaj kapısından girmek zorunda kaldı.Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı güvenlik sorunu yaşadı.

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti

OLAYA LÜBNAN ASKERİ MÜDAHALE ETTİ

AVM'de mahsur kalan Burak Özçivit bir mağazanın deposuna kaçırıldı. 2 saat AVM'de mahsur kalan Burak Özçivit, AVM kapandığı halde kalabalık dağılmayınca olaya Lübnan askeri müdahale etti.

İŞTE O ANLAR

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ortalığı birbirine kattı! Askerler müdahale etti

Özçivit fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

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