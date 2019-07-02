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Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yeni sezona başlayacak olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile oturdukları Acarkent'teki villayı 6.5 milyon TL'ye satmaya karar verdi. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in, Zekeriyaköy'den 15 milyon TL'ye kadar ev arayışına girdiği iddia edildi. İşte Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi...

02.07.2019 10:08 - Son Güncelleme: 02.07.2019 10:08
Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek olması, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in son dönemlerin en popüler ismi olmasına neden oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin Acarkent'teki villasından taşınacağı iddia edildi. Diriliş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit'in bu hamleyi oğlu Karan için yaptığı ileri sürüldü.

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan için, taşınmaya karar verdi.

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

İkilinin, şu an oturdukları Acarkent'teki villası küçük olduğu için, Zekeriyaköy'den 15 milyon TL'ye kadar ev arayışına girdiği iddia edildi.

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

Özçivit, bölgede baktığı iki villanın yerlerini beğenmeyince, önümüzdeki günlerde başka evleri inceleyeceği bildirildi.

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

Acarkent'teki yeri 6.5 milyon TL'ye satmayı planlayan oyuncunun, yeni yuvasında aradığı ilk özelliği ise havuz ve bahçesinin geniş olması konuşuluyor.

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