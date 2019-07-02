Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den şok karar! Çocuklarını kucağına alan ünlü çift...

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek olması, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in son dönemlerin en popüler ismi olmasına neden oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin Acarkent'teki villasından taşınacağı iddia edildi. Diriliş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit'in bu hamleyi oğlu Karan için yaptığı ileri sürüldü.