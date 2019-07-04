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  • 04.07.2019
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'un 'u , oğlu Kaan için parti düzenledi

dizisinde canlandırdığı '' rolüyle herkesin sevgisini kazanan , 1 yaşına giren oğlu Kaan için doğum günü partisi düzenlendi.

İyi ki doğdun Kaan
Diriliş Ertuğrul'da '' rolüyle herkesin sevgisini kazanan , 1 yaşına giren oğlu Kaan için parti düzenlendi. Oyuncu, "Anne olduktan sonra tamamlanmış hissettim" dedi.

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