Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Hafsa Hatun' rolüyle herkesin sevgisini kazanan Burçin Abdullah, 1 yaşına giren oğlu Kaan için doğum günü partisi düzenlendi. Diriliş Ertuğrul'da 'Hafsa Hatun' rolüyle herkesin sevgisini kazanan Burçin Abdullah, 1 yaşına giren oğlu Kaan için parti düzenlendi. Oyuncu, 'Anne olduktan sonra tamamlanmış hissettim' dedi.
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