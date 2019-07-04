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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 00:07

5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hande, Aylin'in peşine düşüyor

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Şimdi izleyiciler merakla yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Tatlı Yalanım bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Şevket, Suna'yı Nejat'ın evinde bulduğunda, Nejat'ın yalanı her ikisini de kurtarıyor. Şimdi izleyiciler merakla Benim Tatlı Yalanım 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat, Şevket Baba'yı Suna'nın çalışmasına izin vermesi için ikna edecek mi? Hande ise Aylin'nin foyasını çıkarma peşindedir.

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