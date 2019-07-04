Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Tatlı Yalanım bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Şevket, Suna'yı Nejat'ın evinde bulduğunda, Nejat'ın yalanı her ikisini de kurtarıyor. Şimdi izleyiciler merakla Benim Tatlı Yalanım 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat, Şevket Baba'yı Suna'nın çalışmasına izin vermesi için ikna edecek mi? Hande ise Aylin'nin foyasını çıkarma peşindedir.