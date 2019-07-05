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  • 05.07.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 15:21

hangi günler yayınlanıyor? Müge Anlı ? İşte başvuru formu

yarışması Müge Anlı'nın sunumuyla Atv'de ekranlara geliyor. 27 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelen Güven Bana yarışmasında kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Peki, ? Müge Anlı ? İşte Güven Bana yarışması başvuru formu...

Güven Bana hangi günler yayınlanıyor?

hangi günler yayınlanıyor? Televizyonların en güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen Güven Bana yarışması izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacının yarıştığı Güven Bana'da yarışmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, ? Müge Anlı ? İşte ...

GÜVEN BANA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Güven Bana'ya başvurular atv'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru formu üzerinden sizden istenilen bilgileri girdikten sonra "Gönder" tuşuna basarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

GÜVEN BANA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Güven Bana yarışması her perşembe günleri atv'de izleyici karşısına çıkıyor.

GÜVEN BANA NEDİR?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor.

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