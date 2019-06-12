ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin Kurnaz'ın otopsi sonucu çıktı mı? 12 Haziran Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili neler anlatılacak? Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Diğer yandan, bir börekçide tanıştığı Osman Bey ile kaçan 3 çocuk annesi Derya Tural, İstanbul'a dönüyor! Derya Hanım, Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası, 12 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayınında!