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  • 12.06.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:23

canlı yayınında son dakika gelişmesi! ... 12 Haziran Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında hakkında son durum nedir? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde kaybolan ? Bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Merak edilen tüm gelişmeler için, 12 Haziran ı izleyin!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında gelişmesi! Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'ın otopsi sonucu çıktı mı? 12 Haziran ında Ecrin bebekle ilgili neler anlatılacak? Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Diğer yandan, bir börekçide tanıştığı Osman Bey ile kaçan 3 çocuk annesi Derya Tural, İstanbul'a dönüyor! Derya Hanım, Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası, 12 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayınında!

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