La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? 2018 Ekim ayında Netflix tarafından paylaşılan görüntülerde, sezon finali bölümünde çatışmada vurularak ölen Berlin karakterinin yer alması izleyicide merak uyandırmıştı. İzleyiciler merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağı sorularına yanıt ararken, Netflix Türkiye tarafından yayınlanan fragmanla yayın tarihi belli oldu. Peki, La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte La Casa de Papel 3. sezon fragmanı ve yayın tarihi...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

La Casa de Papel 3. sezonu ile 19 Temmuz'da Netflix'te izleyici karşısına çıkacak. Peki, 3. sezonda neler olacak?

İşte cevabı...

La Casa de Papel'in 2. sezon finalinde ekip Darphane'yi soymuş aldıkları paralar ile oradan kaçmışlardı. Yayınlanan yeni sezon fragmanında, ekip uluslararası sulara giriyor ve kaçmayı başarıyor. Ama en zor bölüm şimdi başlıyor. Paraların keyfini sürmeye başlayan ekip yeniden bir araya gelecek. Rio polislerin eline düşüyor. Ekip Rio'yu kurtarmak için toplanacak.

İşte La Casa de Papel 3. sezon fragmanı;

EKİBE YENİ İSİMLER KATILIYOR

La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.