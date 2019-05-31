Son dakika Ecrin bebek haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili korkunç iddia: Ayakkabıyı oraya bırakan kişi...
Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebek hakkında korkunç iddialar devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan görgü tanığı Muhammet Yahşi, hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Ecrin bebeğin üvey babası Deniz Kurnaz, 31 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında sinirlerine hakim olmadı! Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek otopsi raporu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili kim? Özkan Kurnaz mı yoksa Muhammet Yahşi'nin köpekleri mi? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Müge Anlı canlı yayınına katılan görgü şahidi komşu Muhammet Yahşi hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan, 22 gün sonra kıyafeti ve ayakkabısı bulunan Ecrin bebek, Muhammet Yahşi tarafından mı öldürüldü? 31 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!
SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ! AYAKKABIYI GÜNLER SONRA BIRAKAN KİŞİ... - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
22. günün sonunda, Vezirköprü'deki evlerinin yakınında yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan ayakkabının aşağısındaki dere yatağında kemikler olduğu tespit edildi. 100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMELERİ İÇİN TIKLAYIN!
"ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"
Ecrin bebeğin kaybolduğu gün, Özkan Kurnaz'ı traktörüne binerken gören görgü tanığı komşu Muhammet Yahşi, dün yayınlanan programda canlı yayına katıldı. Muhammet Yahşi, Ecrin bebeğin kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Köpeklerinin Özkan'ın traktörüne havladığını ve ardından bir çığlık sesi duyduğunu belirtti.