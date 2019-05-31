Son dakika Ecrin bebek haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili korkunç iddia: Ayakkabıyı oraya bırakan kişi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Müge Anlı canlı yayınına katılan görgü şahidi komşu Muhammet Yahşi hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan, 22 gün sonra kıyafeti ve ayakkabısı bulunan Ecrin bebek, Muhammet Yahşi tarafından mı öldürüldü? 31 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!

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